Строитель нашел на барахолке уникальную мраморную скульптуру работы знаменитого итальянского мастера эпохи барокко

В Великобритании строитель обнаружил на барахолке мраморную скульптуру, которую связывают с известным итальянским мастером эпохи барокко Пьетро Браччи. Мужчина заплатил за находку всего 300 фунтов стерлингов (33 тысячи рублей), сообщает The Independent.

Продавцы строительных материалов ошибочно приняли фигуру за обычное бетонное украшение и назначили небольшую цену. Покупатель заподозрил, что предмет может иметь художественную ценность, после чего передал его специалистам для изучения.

Эксперты установили, что 66-сантиметровая скульптура была создана около 290 лет назад и, предположительно, изображает папу Климента XII. Она могла служить подготовительной моделью для большой бронзовой статуи, ранее находившейся в Палаццо Нуово в Риме. Сам монумент до наших дней не сохранился.

Аукционный дом Woolley & Wallis оценил находку примерно в 10 тысяч фунтов стерлингов и намерен выставить ее на торги 8 октября. Пьетро Браччи жил в 1697–1773 годах и известен, в частности, созданием центральной фигуры Океана для знаменитого фонтана Треви в Риме.

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