Тушу мертвого тридцатитонного кита выбросило на популярный у туристов пляж

На пляже в австралийском городе Кембридж обнаружили тушу кита. Длина животного составляет 13 метров, вес — около 31 тонны. Об этом сообщает портал abc.net.au.

По словам местных жителей, мертвый кит привлек к берегу голодных акул. Министерство рыболовства решило использовать ситуацию в своих целях. Сотрудники ведомства отлавливают акул на мелководье и оставляют на них метки.

Мэр Кембриджа Гэри Мак заявил, что тушу уберут с пляжа с помощью специальной техники. Он призвал жителей прекратить запускать дроны рядом с разлагающимся китом и не взаимодействовать с ним.

Такое заявление мэр сделал после сообщений о человеке, который взобрался на зловонную тушу. «Это крайне неприемлемо, это не игрушка, это не забавная вещь, а мертвое животное, которое нужно утилизировать надлежащим образом и как можно скорее», — отметил Мак.

Он также подчеркнул, что операция по утилизации обойдется городу в очень крупную сумму. Другие подробности не сообщаются.