Ученые впервые пересадили обезьяне выращенный из человеческих клеток гипофиз

Исследователи из Университета Нагои впервые в мире пересадили макаке гипофиз, созданный из человеческих стволовых клеток. Эксперимент, описанный в журнале Stem Cell Research & Therapy, показал, что лабораторный орган способен прижиться и восстановить выработку важных гормонов.

Гипофиз регулирует рост, обмен веществ и реакцию на стресс. При повреждении железы развивается гипопитуитаризм, из-за которого пациентам приходится всю жизнь принимать гормональные препараты. Однако они не воспроизводят естественные колебания уровня кортизола, что повышает риск опасных осложнений.

Сначала ученые испытали выращенные из стволовых клеток мини-органы на грызунах с удаленным гипофизом. Трансплантаты прижились и работали более полугода, продлив жизнь животным.

Затем лабораторный орган пересадили макаке. Чтобы избежать отторжения человеческих клеток, животному назначили препараты, подавляющие иммунитет. В течение шести недель трансплантат вырабатывал АКТГ, помогая восстановить уровень гормонов в крови и замедлить потерю веса. Даже спустя три месяца после операции в организме макаки обнаружили живые донорские клетки.

Ученые проверили и возможные риски: в легких и печени не нашли следов миграции клеток или образования опухолей. Теперь исследователи намерены увеличить срок работы трансплантата и подобрать более щадящие способы подавления иммунитета.

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