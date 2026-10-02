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Общество 1532

Ученые впервые пересадили обезьяне выращенный из человеческих клеток гипофиз

Японские ученые впервые пересадили обезьяне выращенный из клеток человека орган

Японские ученые впервые пересадили обезьяне выращенный из клеток человека орган

Исследователи из Университета Нагои впервые в мире пересадили макаке гипофиз, созданный из человеческих стволовых клеток. Эксперимент, описанный в журнале Stem Cell Research & Therapy, показал, что лабораторный орган способен прижиться и восстановить выработку важных гормонов.

Гипофиз регулирует рост, обмен веществ и реакцию на стресс. При повреждении железы развивается гипопитуитаризм, из-за которого пациентам приходится всю жизнь принимать гормональные препараты. Однако они не воспроизводят естественные колебания уровня кортизола, что повышает риск опасных осложнений.

Сначала ученые испытали выращенные из стволовых клеток мини-органы на грызунах с удаленным гипофизом. Трансплантаты прижились и работали более полугода, продлив жизнь животным.

Затем лабораторный орган пересадили макаке. Чтобы избежать отторжения человеческих клеток, животному назначили препараты, подавляющие иммунитет. В течение шести недель трансплантат вырабатывал АКТГ, помогая восстановить уровень гормонов в крови и замедлить потерю веса. Даже спустя три месяца после операции в организме макаки обнаружили живые донорские клетки.

Ученые проверили и возможные риски: в легких и печени не нашли следов миграции клеток или образования опухолей. Теперь исследователи намерены увеличить срок работы трансплантата и подобрать более щадящие способы подавления иммунитета.

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