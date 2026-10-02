...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.92 94.04
...
 Свежий номер Подписка

Общество Сюжет: Новости СВО 3664

Украинский коммунальщик дал оценку состоянию мостов в Киеве

Эксперт Попенко: 90% мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии

Эксперт Попенко: 90% мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко дал оценку состоянию мостов в Киеве.

Соответствующее заявление коммунальщик сделал в интервью каналу “Суперпозиция” на платформе YouTube.

Как заметил Попенко, многие мосты в столице Украины не были рассчитаны на текущий автомобильный поток и регулярно перекрывались на ремонт.

По словам эксперта, 90% мостовых переходов в Киеве и так находятся в аварийном состоянии. Спикер добавил, что дальнейшее перекрытие движения через мосты повлияет не только на логистику, но и на работу экстренных служб, а также ремонтных бригад.

Подписаться

Автор:
Киев Украина последние новости
Сюжет:

Новости СВО