Умер фронтмен музыкальной группы Venom, чей альбом дал название направлению Black Metal

Британский музыкант Конрад Лант, известный поклонникам тяжелой музыки под сценическим именем Кронос, скончался в возрасте 63 лет. Он получил известность как фронтмен и один из ключевых участников хеви-метал-группы Venom. О его смерти коллеги сообщили 1 октября в соцсетях коллектива.

Участники Venom посвятили музыканту прощальную публикацию, отметив, что созданная им музыка и его гoлос останутся частью истории группы. Они также поблагодарили Ланта и подчеркнули, что его творческое наследие продолжит жить благодаря поклонникам коллектива.

Причина смерти Кроноса на данный момент не раскрывается. Информации о том, где и когда состоится церемония прощания с музыкантом, также пока не опубликовано.

Venom считается одной из групп, заметно повлиявших на развитие экстремального метала. Особое место в дискографии коллектива занимает вышедший в 1982 году альбом Black Metal. Его название впоследствии стало обозначением отдельного поджанра тяжелой музыки.

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