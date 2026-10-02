Уставшие люди чаще выбирают помощь ИИ и меньше верят человеку

Сбой сна способен влиять не только на продуктивность и эмоциональный фон, но и на то, кому человек доверяет выносить суждение о себе. Специалисты обнаружили: при так называемом социальном джетлаге участники чаще соглашаются на оценку со стороны алгоритма, а не другого человека. Результаты этой работы были опубликованы в Computers in Human Behavior.

Под социальным джетлагом понимают рассогласование внутренних биологических часов и привычного распорядка. Обычная ситуация — поздний отход ко сну на выходных, долгое утреннее пробуждение, а затем резкий возврат к раннему подъёму в понедельник. Состояние отчасти напоминает перелёт со сменой часовых поясов: накапливается усталость, а реакция на мнение окружающих становится острее.

Команда из Университета имени Сунь Ятсена организовала 4 эксперимента. В первом люди с вечерним хронотипом заполняли опрос либо утром, либо вечером. После этого им предлагали вообразить регистрацию в сервисе знакомств и решить, кто будет оценивать их привлекательность — живой сотрудник или ИИ. Те, чей внутренний ритм расходился со временем тестирования, выбирали алгоритм существенно чаще. Во втором эксперименте добровольцы представляли просмотр резюме и выбирали между беседой с рекрутером и системой на базе ИИ. Чем заметнее был социальный джетлаг, тем выше оказывалась вероятность предпочесть алгоритм. Связующим звеном выступала социальная тревожность — опасение получить неодобрение от других.

В третьем исследовании 80% участников, которых опросили утром в понедельник, остановились на оценке от ИИ. Учёные проверили два возможных объяснения: общее нежелание общаться и стремление быстрее справиться с задачей. Ни то, ни другое не дало результата; главную роль вновь сыграла тревога перед суждением человека. Эффект пропадал, когда алгоритм описывали как систему, способную проявлять эмоции и субъективность. Если же ИИ подавали как объективный инструмент, люди со сбитым режимом сна охотнее полагались на его вердикт. По мнению авторов, людей привлекает не сама технология, а возможность избежать предполагаемой субъективности другого человека.

Авторы указывают на ограничения. Данные о сне участники сообщали самостоятельно, а ситуации с оцениванием оставались гипотетическими. Поэтому переносить выводы напрямую на настоящие собеседования или серьёзные решения пока нельзя. Тем не менее работа показывает: усталость способна незаметно менять отношение к алгоритмам, особенно там, где человек ждёт, что его будут оценивать.

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