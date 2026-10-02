Утопившую сына москвичку приговорили к 17 годам тюрьмы

Москвичку приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство пятилетнего сына. Решение вынесено с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы.

Следствие установило, что утром 24 января 2026 года 46-летняя женщина находилась в своей квартире на Братеевской улице вместе с ребенком. Она поместила мальчика в наполненную водой ванну, после чего обвязала его шею поясом от халата и погрузила голову ребенка под воду.

Когда женщина убедилась, что сын не подает признаков жизни, она сама обратилась в правоохранительные органы и рассказала о произошедшем.

Суд признал москвичку виновной в убийстве малолетнего по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Отбывать назначенное наказание она будет в исправительной колонии общего режима.