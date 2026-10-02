В аэропорту на юге России ввели ограничения на полеты

Росавиация проинформировала, что в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По данным ведомства, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Сообщение опубликовано в канале Росавиации на платформе «Макс».

О сроках снятия ограничений не сообщается. Других подробностей ведомство не привело. Информация о работе аэропорта уточняется.

Ранее подобные меры в Геленджике вводились неоднократно. Это было связано с атаками беспилотников. Аэропорт уже приостанавливал обслуживание рейсов.

До этого Росавиация снимала ограничения в Геленджике и Сочи. Тогда оба аэропорта вернулись к штатной работе. Теперь ограничения вновь действуют в Геленджике.

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