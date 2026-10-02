Власти Киева установили новый режим работы мостов во время тревоги

Киевская городская государственная администрация ввела новый порядок движения по мостам через Днепр. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Пантелеев. Согласно его заявлению, Южный мост закрыт для проезда полностью. На мосту Метро введены частичные ограничения: движение разрешено только по одному ряду в направлении с левого берега на правый. Мост Патона, Северный мост и Подольско-Воскресенский мостовой переход будут ограничивать проезд во время воздушной тревоги — только с правого берега на левый. Дарницкий мост в такие периоды будет работать без ограничений.

Эти меры стали следствием ударов российских военных по переправам. В ночь на 2 октября российские силы нанесли удар по автомобильно-железнодорожному мосту через Днепр. По данным Минобороны, его использовали для переброски украинских войск и военных грузов. После этого власти полностью перекрыли Южный мост и ограничили движение ещё по двум переправам.

Ограничения вызвали транспортный коллапс. В Киеве образовались серьёзные заторы, выросли цены на такси, маршруты общественного транспорта скорректировали. Горожане стали массово уезжать из столицы. Telegram-канал Insider.UA сообщал, что количество свободных квартир для аренды резко увеличилось. Дарницкий мост был последним, по которому ещё можно было проехать, но теперь в период тревоги перекрывают все мосты.

По информации украинских журналистов, через Южный мост проходило до 90% транзитных перевозок между левобережной и правобережной частями Украины. Кроме того, по нему перевозилась существенная доля военных грузов. В пятницу, 2 октября, в Киеве экстренно собрали Совет обороны после атаки на Южный мост. Ранее сообщалось, что российские военные продолжают бить по объектам логистики и связи украинской армии, в том числе по дата-центрам и морским судам.

Читайте также:

В Киеве не осталось открытых мостов — Insider.UA

Киевляне бегут из столицы на фоне коллапса