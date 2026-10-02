Врач рассказала, как облегчить сиптомы простуды

Врач рассказала, что может помочь ускорить выздоровление при простуде

Британский врач общей практики Ширин Гезел рассказала, что может помочь организму при появлении первых симптомов простуды. Об этом пишет Daily Mirror.

По ее словам, на начальной стадии заболевания можно рассмотреть прием витамина C в сочетании с цинком.

Специалист отметила, что такие добавки, в том числе в форме шипучих таблеток, могут способствовать более быстрому восстановлению и облегчению симптомов. Начинать прием, по ее мнению, лучше при первых признаках недомогания — першении в горле, насморке или неприятных ощущениях в глазах.

При этом врач предостерегла от восприятия витаминов и минералов как лекарства от простуды. Они могут использоваться лишь как дополнение к основным мерам, необходимым организму для восстановления.

В период болезни Гезел рекомендует больше отдыхать, пить достаточно жидкости и придерживаться полноценного сбалансированного питания. Прием дополнительных витаминов и минералов, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме лекарств, следует предварительно обсудить с врачом.

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