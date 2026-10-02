Врачи рассказали, можно ли потерять волосы из-за определенной позы для сна

Привычка постоянно спать на одном боку сама по себе вряд ли способна привести к выпадению волос. К такому выводу пришли специалист по трансплантации волос Роксана Моайер и трихолог Эрнеста Малинаускайте, комментируя исследование 2026 года для Yahoo.

Авторы работы обнаружили, что у мужчин с облысением выпадение волос могло быть сильнее на той стороне головы, на которой они чаще спали. Однако Моайер считает эти данные недостаточно убедительными и указывает, что давление головы на подушку слишком слабое, чтобы существенно нарушить кровоснабжение волосяных фолликулов.

Специалист также отметила, что многие люди проводят часть ночи лежа на затылке. При этом именно затылочная область у мужчин обычно лучше сохраняет волосы и часто используется в качестве донорской зоны при трансплантации.

По словам Малинаускайте, большее значение для состояния волос может иметь не положение тела, а трение о наволочку. Особенно уязвимы поврежденные волосы, а риск их ломкости повышается при недостаточном уходе и привычке ложиться спать с мокрой головой.

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