Врачи спасли мужчину после 11 остановок сердца в российском регионе

Врачи спасли мужчину после 11 остановок сердца в Дагестане

В Дагестане врачи спасли 61-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда, у которого 11 раз останавливалось сердце. Операцию провели в Республиканской больнице скорой помощи, сообщила 2 октября пресс-служба главы республики.

Пациента доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медикам пришлось одновременно справляться с инфарктом миокарда и фибрилляцией предсердий.

Специалисты выполнили стентирование коронарных артерий. Процедура позволила восстановить кровоток к сердцу.

"Это была настоящая борьба за жизнь", — отметил врио министра здравоохранения Дагестана Алиомар Ахмедов.

После операции состояние мужчины улучшилось. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже самостоятельно передвигается.

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