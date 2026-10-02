Врачи спасли мужчину после 11 остановок сердца в российском регионе

В Дагестане врачи спасли 61-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда, у которого 11 раз останавливалось сердце. Операцию провели в Республиканской больнице скорой помощи, сообщила 2 октября пресс-служба главы республики.
Пациента доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медикам пришлось одновременно справляться с инфарктом миокарда и фибрилляцией предсердий.
Специалисты выполнили стентирование коронарных артерий. Процедура позволила восстановить кровоток к сердцу.
"Это была настоящая борьба за жизнь", — отметил врио министра здравоохранения Дагестана Алиомар Ахмедов.
После операции состояние мужчины улучшилось. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже самостоятельно передвигается.
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