Время открытий

Задумывались ли вы о том, как создавались привычные нам технологии? Например, лазер — сегодня он, в частности, помогает измерять расстояния при ремонте и корректировать зрение. Одним из учёных, заложивших основы лазерной техники, был Николай Басов. В годы Великой Отечественной войны он служил военным фельдшером, а после возвращения с фронта поступил в институт. В 1964 году вместе с Александром Прохоровым и Чарльзом Таунсом Басов получил Нобелевскую премию по физике.

Между службой и научным признанием были годы учёбы и исследований. История Басова показывает, как после службы человек может найти себя в совершенно новой области. Такой выбор сегодня стоит и перед ветеранами СВО, которые уже завершили службу. В августе Владимир Путин призвал учитывать боевой опыт при развитии технологий и создавать возможности для самореализации в мирной жизни. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в свою очередь, говорил о перспективах трудоустройства ветеранов, знакомых с современными технологическими процессами, в российские корпорации.

Такая работа может стать началом новой карьеры. Например, навыки обслуживания техники пригодятся при освоении промышленных роботов, измерительных приборов или медицинской аппаратуры. Разобраться с оборудованием поможет наставник, а дополнительная подготовка даст возможность перейти к наладке и испытаниям. Постепенно человек поймёт, какие задачи ему интересны и в чём хочется развиваться. Если возникнет желание самому проектировать технику, следующим шагом может стать получение инженерного образования.

Государственная поддержка помогает связать выбор профессии с обучением и трудоустройством. В кадровых центрах ветеранам подбирают вакансии и помогают определиться с программой занятий, а по нацпроекту «Кадры» доступно бесплатное переобучение. Оно ориентировано на востребованные в экономике специальности. Работодатель может участвовать в этом процессе, заключив трёхсторонний договор с будущим сотрудником и образовательной организацией.

Для крупного бизнеса участие в подготовке кадров имеет практический смысл. Новое оборудование рассчитано на годы эксплуатации, и предприятию нужны специалисты, способные обслуживать его и осваивать обновления. Обучаясь на производстве, человек сразу знакомится с его особенностями и требованиями к качеству. Компания получает возможность готовить команду под будущие проекты, а сотрудник — профессиональную перспективу.

Со временем накопленные знания и деловые связи могут стать основой для собственного дела. Крупным производителям нужны поставщики деталей, инженерные и сервисные компании. Ветеран, который хочет работать самостоятельно, может заняться одним из этих направлений. Для этого к техническим знаниям придётся добавить умение оценивать спрос, рассчитывать расходы и договариваться с заказчиками.

Освоить предпринимательские навыки помогают институты развития. Такую возможность, в частности, даёт программа «СВОй бизнес», которую Корпорация МСП из контура ВЭБа реализует вместе с «Опорой России» и «Единой Россией». Её участники изучают основы предпринимательства, посещают предприятия и готовят собственные проекты, а после обучения получают помощь наставников. В Московской и Ростовской областях ветераны, например, представили проекты инженерного центра и производства средств реабилитации. Пока это планы, но у их авторов уже есть подготовка для следующего шага — запуска своего дела.

Эффект такой поддержки проявляется и спустя годы после первого трудоустройства или окончания курса — в новых разработках, освоенных профессиях, созданных предприятиях. Между поступлением Басова в институт и Нобелевской премией прошло почти два десятилетия. Будущие технологии тоже требуют времени — и готовности сегодня вкладываться в тех, кто завтра будет их создавать.