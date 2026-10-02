Жителям Северной столицы спрогнозировали заморозки в начале октября

В Санкт-Петербурге и Ленобласти 2 октября возможны заморозки до минус 1 градуса

В Санкт-Петербурге в ночь на 2 октября ожидается плюс 6–8 градусов, а также заморозки. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

По его словам, при малой облачности и слабом ветре осадков не будет. Днем температура составит плюс 14–16. Также ожидается переменная облачность вплоть до ясной погоды.

Атмосферное давление будет слабо падать — на 1–4 миллиметра ртутного столба. Ветер прогнозируется слабый, западных направлений.

В Ленинградской области же ночью ожидается плюс 3–8, местами могут быть заморозки до минус 1. Днем — плюс 12–17. Давление будет, как говорит синоптик, неспешно падать с 780 до 775 миллиметров ртутного столба.

До этого сообщалось, что в Москве 2 октября ожидается до плюс 13 градусов, ночью возможны заморозки до минус 1.

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