Актеры «Друзей» отказались сниматься в фильме о Мэттью Перри

Актриса Энистон не появится в документальном фильме о Перри

Звезды сериала «Друзья» отказались от съемок в документальном фильме о своем коллеге Мэттью Перри. Об этом пишет Page Six.

В работе над фильмом «Тот самый Мэттью Перри» стримингового сервиса Netflix были задействованы близкие и коллеги актера. Однако Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Лиза Кудроу сниматься в проекте не будут.

«Джен [Энистон] ни за что бы не сделала ничего подобного. Она не собирается садиться и плакать перед камерой, не хочет переживать это снова и делать достоянием общественности», — передает издание слова источника.

Причины, по которым другие актеры «Друзей» отказались от съемок, неизвестны.

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон и Джим Кертис не планируют детей в будущем.

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