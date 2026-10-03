Берлинцы вышли на масштабный протест против милитаризации

В центре Берлина в День германского единства прошла массовая акция против милитаризации. Как сообщает Berliner Morgenpost, некоторые участники принесли с собой флаги России. Германия 3 октября отмечает воссоединение 1990 года, когда пять восточных земель бывшей ГДР вошли в состав ФРГ.

Организатором антивоенного митинга выступила немецкая гражданская инициатива «Никогда больше войне — сложить оружие» (Nie wieder Krieg — die Waffen nieder). К ней присоединились представители германских левых политических сил, включая партию «Левые» и «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW).

В манифесте акции перечислены требования к властям ФРГ: немедленно остановить милитаризацию Германии и урезание финансирования социальной сферы, прекратить поставки немецких вооружений в зоны конфликтов, отменить экономические санкции и отказаться от планов по возвращению обязательного призыва в армию.

Кроме того, активисты настаивают на закрытии всех военных баз США в Германии, выводе из страны американского ядерного оружия и создании новой общеевропейской архитектуры безопасности с обязательным включением в неё России. Перед Бранденбургскими воротами многие участники размахивали флагами с изображением голубей мира. Также были замечены флаги Палестины и отдельные флаги России. Официальной реакции властей Германии на акцию пока не поступало.

Читайте также:

В Париже прошла акция против помощи Украине и членства Франции в Евросоюзе

«Требуем мира»: жители Киева начали выходить на Майдан