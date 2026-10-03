Беспилотники атаковали российский регион ночью 3 октября

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении девяти дронов ВСУ над регионом. Об этом он написал в своем канале в соцсетях.
По его словам, за прошедшую ночь украинские беспилотники уничтожены подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее на фоне атак аэропорт Внуково работал по согласованию. Сообщалось о возможных изменениях в расписании.
Также сообщалось, что очереди на подходах к Крымскому мосту исчезли. С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам досмотра нет.
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