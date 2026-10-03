Более 1,2 тысячи студентов Колледжа Московского транспорта начали работу в метро

Московский метрополитен вместе с Колледжем Московского транспорта готовит специалистов еще во время их обучения. С первого курса студенты еженедельно занимаются на площадках метро, а позже переходят к практике в профильных подразделениях.

На первом году обучения учащиеся один день в неделю проводят на объектах метрополитена. Начиная со второго курса они проходят практику в профильных подразделениях и знакомятся с рабочими процессами. Перед выпуском студенты показывают полученные навыки экспертам метро, которые принимают участие в аттестации.

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина развиваем систему подготовки кадров для метрополитена. Сегодня это один из крупнейших работодателей столицы, где для молодых специалистов выстроена четкая схема адаптации. За время сотрудничества с Колледжем Московского транспорта доля выпускников, которые приходят в метро, выросла с 6 до 60%. Нашу команду пополнили свыше 1,2 тыс. студентов. К моменту трудоустройства они уже знакомы с будущими коллегами и оборудованием. Такой опыт помогает увереннее перейти от учебы к практике», - рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» работает образовательно-производственный центр «Московский транспорт», где подготовили более 200 образовательных программ.