Брюс Уиллис узнает детей, но почти не общается

Близкие Уиллиса заявили, что актер еще может гулять и узнавать детей

Актер Брюс Уиллис, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, пока узнает своих детей. Об этом сообщает Examiner со ссылкой на источник, близкий к семье.

По словам источника, 74-летний актер много времени проводит на свежем воздухе, занимается спортом и регулярно навещает членов своей семьи.

Известно, что Уиллис проживает со своей семьей в соседнем доме. Там же актер получает круглосуточный медицинский уход.

«Брюс по-прежнему почти не в состоянии общаться, но он все способен узнавать своих детей. Одно он знает точно: что его семья глубоко любит его», — сказал собеседник издания.

Ранее супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, сообщила, что испытывает постоянное чувство вины и сталкивается с серьезными трудностями при попытках контролировать свои эмоции на фоне тяжелого диагноза мужа.

Читайте также: Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с тяжелобольным отцом.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX