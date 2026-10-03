Что делать, если не проходит плата за проезд: как избежать штрафа и оспорить его

Технический сбой терминала или приложения способен помешать оплатить поездку, а отсутствие билета обернется разбирательством с контролером. В подобной ситуации важно сразу зафиксировать попытку оплаты и записать данные маршрута, говорится в материале ВФокусе Mail.

Если терминал не считывает транспортную или банковскую карту, приложение выдает ошибку либо возникает иной сбой, произошедшее лучше немедленно задокументировать: сделать скриншот приложения или истории операций в онлайн-банке, сфотографировать зависший терминал либо сообщение об ошибке. Эти доказательства пригодятся, если во время поездки пройдет проверка и возникнет вопрос о неоплаченном проезде. Полезно также записать время поездки, номер маршрута и транспорта, а при появлении контролера сообщить, что оплатить проезд не удалось по технической причине.

Контролер вправе проверить билет, транспортную карту или наличие оплаты, а при ее отсутствии — составить протокол и запросить документ, удостоверяющий личность, для оформления постановления о штрафе. Если пассажир отказывается выполнять законные требования, контролер может вызвать полицию, а по просьбе гражданина обязан показать служебное удостоверение.

При этом, как отмечается в материале, даже при неоплаченном проезде контролер не может требовать немедленно отдать штраф наличными или перевести деньги. Он также не вправе забирать паспорт и другие документы, проверять телефон, обыскивать личные вещи, применять силу или угрозы, удерживать пассажира либо насильно высаживать его из транспорта.

Если штраф выписан из-за сбоя, стоит получить постановление, внимательно проверить указанные в нем сведения и сфотографировать документ. Жалобу можно направить перевозчику либо в уполномоченный орган — Ространснадзор или транспортное ведомство региона. К обращению, как советуют в издании, следует приложить подтверждения попытки оплаты, а также время, маршрут и номер транспорта, чтобы можно было проверить сведения о возможном сбое.

Если добиться отмены постановления не удалось, его можно оспорить в суде: сохраненные фотографии, скриншоты и данные о конкретной поездке помогут подтвердить обстоятельства, при которых оплатить проезд не получилось, резюмируется в материале.

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