Директор школы в КНДР рассказала об уроках русского языка

Директор школы в Пхеньяне Пан Сон Хе: русский язык изучают все ученики

В школах КНДР дети изучают русский язык. Об этом рассказала директор старейшей в стране Моранбонской средней школы №1 Пан Сон Хе, чьи слова приводит ИС «Вести».

Она пояснила, что духовно-нравственные ценности составляют фундамент образования в КНДР. По словам Пан Сон Хе, ученики старшей школы изучают русский язык, что позволит им заниматься переводом научно-технической литературы в университетах.

Директор также отметила, что в школе преподают русскую художественную литературу.

«Из русской литературы знаю роман "Как закалялась сталь", а из песен — "Катюшу"», — сказала она.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что организация взаимных кинопоказов в России и КНДР призвана укрепить культурный диалог и взаимопонимание между народами двух государств.

Читайте также: Кузница кадров: Ким Чен Ын призвал главный вуз КНДР возглавить прорыв страны.