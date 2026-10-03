Еще один московский аэропорт перешел на режим работы по согласованию

Росавиация проинформировала, что аэропорт Внуково перешёл на приём и отправление рейсов по согласованию с профильными органами. Причиной названо введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщается в канале ведомства.

В Росавиации предупредили, что расписание рейсов может корректироваться. Меры принимаются для безопасности полётов. Других подробностей ведомство не приводит.

Ранее на согласованный режим работы перешли Домодедово и Шереметьево. Утром 2 октября Внуково уже возобновляло обслуживание рейсов в штатном режиме, но затем ограничения ввели снова. Также временные меры действовали в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги, Нижнего Новгорода и Геленджика.

В Саратове фиксировали прилёт украинского дрона, после чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Позже ограничения в ряде аэропортов снимались: Нижний Новгород и Геленджик возвращались к штатной работе. Официальной реакции украинской стороны на данные Росавиации не поступало. Информация о работе воздушных гаваней уточняется.

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