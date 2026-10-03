Еще один российский аэропорт ограничил работу из-за БПЛА

Росавиация проинформировала, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сообщение опубликовано в канале ведомства на платформе «Макс». По данным Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

О сроках снятия ограничений не сообщается. Других подробностей ведомство не привело. Информация о работе аэропорта уточняется.

Ранее подобные меры вводились в аэропортах Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода и Геленджика. В Саратове, в частности, фиксировали прилёт украинского дрона, после чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Позже ограничения в ряде аэропортов снимались, и они возвращались к штатной работе.

Также на согласованный режим работы переходили московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково. Ограничения на использование воздушного пространства вводились в районе этих авиагаваней. Официальной реакции украинской стороны на данные Росавиации не поступало. Информация о работе аэропортов продолжает уточняться.

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