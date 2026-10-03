Фестиваль бега «Моя столица» пройдет в Москве 3–4 октября

В субботу, 3 октября, в Москве стартует полумарафон «Моя столица», ставший финальным в серии забегов проекта «Бегом по Золотому кольцу». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

«Полумарафон «Моя столица» — не просто забег, а яркое событие, объединившее более 30 тыс. участников и болельщиков из разных регионов России. Организаторы смогли придумать уникальный формат, где спорт высших достижений органично сочетается с массовым — на одной и той же дистанции можно увидеть как любителей, так и сильнейших профессиональных легкоатлетов страны. Например, ожидается участие обладателя действующих национальных рекордов на дистанциях от 1,5 тыс. до 5 тыс. м Владимира Никитина. Полумарафон стал по-настоящему ярким завершением летнего бегового сезона в столице», — заявил Горбенко.

Горбенко подчеркнул, что сегодня Москва выступает главным драйвером беговой культуры в России, задает высокие стандарты организации массовых стартов и обеспечивает безопасность и комфорт участников.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что фестиваль бега «Моя столица» состоится 3–4 октября. На Воробьевых горах пройдут полумарафон, забеги на разные дистанции и развлекательные мероприятия для спортсменов и любителей бега. Организует фестиваль проект «Бегом по Золотому кольцу» при поддержке департамента спорта Москвы и министерства спорта России. Ожидается, что фестиваль соберет более 17 тысяч участников со всей страны и свыше 20 тысяч болельщиков и зрителей.

До этого заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о появлении современных спортивных кластеров в Юго-Западном административном округе. Он сообщил, что в этом году в рамках программ создания комфортной городской среды в Ломоносовском районе обустроили два таких пространства, где жители разных возрастов смогут заниматься спортом на свежем воздухе; предусмотрены там и детские игровые зоны.

Первый кластер, по словам Бирюкова, появился у дома 10 на улице Архитектора Власова, его площадь — 1,2 гектара. Для горожан оборудовали футбольное поле, баскетбольную площадку, зону с уличными и кардиотренажерами, столы для настольного тенниса и полноразмерную полосу препятствий в стиле «Русский ниндзя», а также воркаут-зону с турниками и брусьями. Для юных жителей обустроили детские площадки с безопасным резиновым покрытием.

Второй кластер организовали на Ленинском проспекте у дома 85, корпус 6: там установили небольшую полосу препятствий, два стола для настольного тенниса, 19 силовых тренажеров с навесами, сделали зоны для занятий боксом и детскую площадку в форме медведя с бочонком меда.

Помимо этого, в столице стартовал осенний сезон проекта «Мой спортивный район». Как сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы, участникам будут доступны тренировки по шести направлениям: горожане старше 16 лет смогут присоединиться к занятиям по зумбе, йоге, танцевальному фитнесу, растяжке и — впервые в истории проекта — по бегу, а совершеннолетние москвичи — еще и к фитнес-тренировкам.

По словам Горбенко, бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить на спортивных площадках во дворах, в парках и других городских пространствах. Особенностью проекта вице-мэр назвал использование уже существующей городской инфраструктуры рядом с домом, а его задачей — сделать регулярные занятия спортом ещё доступнее. В рамках проекта планируется провести более 1,2 тысячи занятий, присоединиться к которым можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX