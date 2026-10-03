Финский лыжник Нисканен сообщил о злокачественной опухоли

У трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ийво Нисканена выявили рак кожи, информирует Ассоциация лыжного спорта Финляндии. Диагноз поставили после удаления родинки, которую спортсмену рекомендовали проверить дерматологи.

Как сообщили в Ассоциации, во время планового осмотра врач обратил внимание на родинку на подошве стопы и настоял на её удалении. Первые результаты вызвали сомнения, и Нисканен прошёл дополнительное обследование. Анализы подтвердили раннюю стадию злокачественной опухоли кожи, что потребовало повторного хирургического вмешательства. Врачи удалили больше тканей, чтобы исключить риск распространения заболевания.

Спортсмен признался, что лечение выбило его из привычного тренировочного графика. Из-за операции он пропустил летний сбор национальной команды, который традиционно считается важной частью подготовки к сезону.

Ийво Нисканен — один из самых титулованных лыжников Финляндии. Он трижды становился олимпийским чемпионом: в командном спринте на Играх 2014 года, в классической гонке на 50 км в 2018-м и в гонке на 15 км на Олимпиаде 2022 года. Его победы сделали его ключевой фигурой финского лыжного спорта и одним из самых узнаваемых атлетов страны.

Сейчас Нисканен проходит восстановление после операции. Медики оценивают его состояние как стабильное, однако о сроках возвращения к полноценным тренировкам пока не сообщается. Спортсмен не раскрывает дальнейшие планы, сосредоточившись на лечении и реабилитации.

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