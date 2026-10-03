Главврач подмосковной психбольницы осужден за взятки

Главврач психиатрической больницы, расположенной в Шатурском городском округе Подмосковья, попался на взятках. Медик получал деньги с поставщиков лекарств. Три компании, занимавшиеся реализацией препаратов, платили «откаты» за возможность выигрывать тендеры.

Как стало известно «МК», фирмы продавали в больницы лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно с 2017 года предпринимателей обложили данью – главврач больницы в поселке Саматиха потребовал от 3 до 10% от суммы контракта за беспрепятственное производство оплаты по заключенным договорам. В общей сложности он получил 301 тысячу рублей в качестве незаконного вознаграждения. Деньги были оформлены как премия менеджеру одной из фирм-поставщиков, которая затем ее обналичивала и передавала руководителю больницы. Все это преподносилось как «спонсорская помощь». Шатурский суд приговорил главврача к штрафу в 3 миллиона рублей и запрету занимать руководящие должности в органах здравоохранения в течение пяти лет.