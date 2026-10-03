HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше всего менять работу

Уходить на новое место работы лучше после сдачи отчетности — например, после апреля или октября. Об этом ИС «Вести» рассказала независимый HR-эксперт, хантер, карьерный консультант Зулия Лоикова.

При этом она рассказала о наличии нюансов в тех или иных отраслях. К примеру уходить с работы в финансовом аудите и бухгалтерии лучше после сдачи отчетности — например, после апреля или октября. Так сотрудник гарантированно получит бонус и не подставит коллег в самый напряженный период.

Эксперт отмечает наличие сезонных колебаний в таких сферах, как IT и Digital: несмотря на круглогодичный спрос, пики активности приходятся на весенний и осенний периоды. В образовательном секторе наиболее благоприятным временем для поиска работы является лето, когда формируются штаты перед началом учебного года.

«И ритейл-услуги часто набирают персонал после новогодних праздников либо перед сезоном, как раз перед Новым годом, и здесь можно попасть на очень хорошие условия. Предлагают больше и выше», — сказала Лоикова.

По ее мнению, при выборе времени для увольнения личные обстоятельства значат больше, чем рыночная сезонность. В первую очередь эксперт рекомендует дождаться выплаты годового бонуса, если он предусмотрен в компании, обычно это март-апрель. Кроме того, важно сформировать финансовый резерв в размере 3–6 окладов — это позволит не принимать поспешных решений и выбирать наиболее подходящее предложение о работе.

От слишком долгих поисков работы эксперт также предостерегла. Высококвалифицированный специалист может столкнуться с конкуренцией.

Ранее эксперт объяснила смысл фразы «мы вам перезвоним» после собеседования.

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