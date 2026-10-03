Испанские силовики обыскали дом блогера Шария и нашли миллионы

Испанские правоохранительные органы расследуют дело о возможных налоговых нарушениях украинского блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Бондаренко. Расследование ведет суд № 5 города Эль-Вендрель совместно с Гражданской гвардией, сообщает elDiario.

Проверка началась после запроса о международном сотрудничестве со стороны украинских властей. Следствие изучает происхождение доходов супругов и их имущество. Эксперты подсчитали, что возможная недоимка за 2018 год составляет около 151 тысячи евро, а за 2022-й — почти 388 тысяч евро.

Материалы дела включают подозрения в преступлениях против налоговой службы, отмывании денег, подделке документов и сокрытии активов. Гражданская гвардия анализирует зарубежные счета, криптовалютные переводы и другие источники поступления средств.

В июне 2026 года в доме супругов прошел обыск. Силовики обнаружили предметы роскоши и произведения искусства на сумму около 400 тысяч евро, а также 20 золотых пластин стоимостью порядка 150 тысяч евро. Кроме того, было найдено около 800 тысяч евро в криптовалюте. Часть имущества и цифровых активов арестована по решению суда.

Отдельно проверяется версия о возможной связи Шария с российскими спецслужбами. В следственных материалах это указано как предположение, требующее подтверждения. Сам блогер отвергает эти обвинения, заявляя, что его доходы формируются за счет YouTube и пожертвований подписчиков.

Шарий и Бондаренко должны дать показания в статусе фигурантов расследования по видеосвязи. Супруги называют дело способом давления и настаивают на законности происхождения своих средств.

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