Как прожить 90 лет и более: в Европе и Японии поставлен рекорд долгожительства

Стариков в Европе больше, чем младенцев: в чем демографический секрет

В Европе зафиксирован исторический демографический сдвиг: число людей в возрасте 90 лет и старше превысило количество младенцев до одного года. Этот символический рубеж Старый Свет перешагнул на фоне двух глобальных трендов — стремительного падения рождаемости и беспрецедентного роста продолжительности жизни.

В Японии ситуация еще интереснее. Здесь на каждых трех жителей в возрасте свыше 90 лет приходится меньше одного младенца до года. Если поднять статистику за прошлый век, то в 70-х годах ХХ столетия в Европе на одного человека старше 90 приходилось около десяти младенцев. А в Японии – в 1950 году это соотношение составляло 100 младенцев на одного сверхдолгожителя.

С одной стороны, беспрецедентная статистика объясняется стремительным падением рождаемости в европейских странах и в сходной с ней по уровню жизни и социальным факторам Японии. Но все же больше удивляет количество людей, преодолевших 90-летний возрастной рубеж.

Чем объясняется столь внушительная победа над старостью? По данным медицинских организаций, Европа имеет одни из лучших систем здравоохранения в мире. Рекорд по продолжительности жизни был поставлен за счет трех главных слагаемых успеха. Это доступность медицинской помощи. Всеобщее или почти всеобщее медицинское страхование позволяет людям получать профилактику, лечение и реабилитацию независимо от дохода.

Во-вторых, огромных успехов в Старом Свете достигла гериатрия. Медицина научилась эффективно бороться с болезнями пожилого возраста. Это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология.

И на третьем месте, по данным исследований, это вакцинация и антибиотики. Победа над инфекциями, которые раньше убивали людей в молодом и среднем возрасте, позволила большему числу людей дожить до старости.

Большую роль играет и уровень жизни. В отличие от многих других регионов, европейские пенсионеры редко оказываются за чертой бедности.

Секрет долгой жизни кроется и в здоровом питании. Медики признают, что в Южной Европе (Италия, Испания, Греция) традиционный рацион богат овощами, фруктами, оливковым маслом и рыбой, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Европейские пенсионеры много путешествуют по миру, но и на месте проживания создана благоприятная инфраструктура для пеших прогулок и велосипедов, что отлично поддерживает физическую форму даже в пожилом возрасте. Пожилые европейцы часто вовлечены в общественную жизнь, клубы, волонтерство, что снижает риск деменции и депрессии. А строгие экологические стандарты сводят к минимуму респираторные и онкологические заболевания.

Законы в области охраны труда защищают работников от вредных условий, что также увеличивает продолжительность жизни.

Достойны внимания и традиционные ценности в странах Европы и Японии. В этих культурах (особенно в Южной Европе и Японии) пожилые люди часто окружены заботой семьи и общества.

Что касается феномена японского долголетия — это результат сложного взаимодействия нескольких ключевых факторов: от традиционного рациона и системы здравоохранения до уникального культурного понятия «икигай» и генетических особенностей.

Традиционный японский рацион, известный как васёку, считается одним из главных секретов долголетия. Его основа — соя, рис, рыба и овощи, при этом блюда готовятся с минимальным количеством соли и часто с использованием бульона даси, который готовится на основе мяса, рыбы или грибов. Ключевые элементы японской диеты включают сою и её производные (тофу, мисо). Эти продукты содержат изофлавоны, которые помогают регулируют артериального давления и снижают риск инфаркта, инсульта, рака простаты и молочной железы, а также остеопороза.

В 2002 году в Японии принят закон о здоровье и долголетии. Он обязывает граждан заботиться о своём здоровье на протяжении всей жизни.

Традиционная система ценностей икигай – эт японское понятие, означающее смысл жизни и ощущение своего предназначения. Это то, что заставляет вас вставать утром и приносит удовлетворение. Часто его представляют как пересечение четырёх сфер: что вы любите, что умеете, что нужно миру и за что вам платят.

Мета-анализ с участием почти 489 000 человек показал, что наличие икигая связано со снижением риска смертности от всех причин примерно на 37%. Люди с икигай чаще сохраняют социальные связи, продолжают работать или заниматься хобби, что поддерживает когнитивные и физические функции.

Что касается России, то по данным на 2025–2026 годы, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет около 73–74 лет. Но есть ключевая цель - достичь ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году.