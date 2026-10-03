Какой сегодня праздник: 3 октября 2026 года

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Праздники в России сегодня: 3 октября 2026 года
- День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников мобильных отрядов особого назначения. Подразделения ОМОН входят в структуру Росгвардии, обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность массовых мероприятий и поддержку других правоохранительных органов. В 2026 году праздник отмечается на фоне продолжающихся задач по обеспечению правопорядка в регионах.
- День брусники — неофициальный, но любимый в народе осенний праздник, посвящённый одной из самых известных северных ягод. Брусника растёт в лесах и тундре России, а её ягоды созревают к концу лета и осенью. Их едят свежими, используют для морсов, варенья, соусов и начинок. К началу октября во многих регионах как раз начинается сезон сбора этой полезной ягоды.
Международные праздники сегодня: 3 октября 2026 года
- Всемирный день смузи — праздник популярного напитка из измельчённых фруктов, ягод, овощей и других ингредиентов. Смузи готовят в самых разных вариантах: с бананами, ягодами, зеленью, молочными продуктами или растительными напитками. День посвящён здоровому питанию и творчеству на кухне.
- Всемирный день грибника — праздник любителей «тихой охоты». В России начало октября во многих регионах ещё относится к грибному сезону. В этот день особенно важно помнить о правилах безопасности: собирать стоит только хорошо знакомые грибы, а покупать их — в местах, где продукция проходит контроль.
- День германского единства — национальный праздник Германии, отмечающий объединение страны в 1990 году. В полночь 3 октября вступил в силу договор, по которому ГДР вошла в состав Федеративной Республики Германия. Берлин вновь стал столицей единого государства.
Среди необычных праздников дня — Всемирный день изготовления открыток, День поиска каштанов и День «Посмотрите на листья», посвящённый осенней листве и сезонной смене её окраски.
Какой сегодня церковный православный праздник: 3 октября 2026 года
По православному календарю 3 октября 2026 года совершается память:
- Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта (около 118 года) — святого, пострадавшего за веру вместе с семьёй.
- Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев (1245 год) — русских святых, погибших в Орде за отказ от языческих обрядов.
- Священномучеников Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пресвитеров (1937 год) — новомучеников, пострадавших в годы советских репрессий.
- Преподобного и благоверного князя Олега Брянского (около 1285 года).
- Собор Брянских святых.
В народном календаре этот день называется Астафьев (Евстафьев) день. Он знаменит своими ветрами: по направлению дующего ветра судили о предстоящей погоде.
Народные приметы погоды на сегодня: 3 октября 2026 года
Астафьев день с давних пор считался «ветреным» — именно по ветру определяли, какой будет осень и зима:
- Северный ветер — к стуже.
- Южный ветер — к теплу.
- Западный ветер — к мокроте.
- Восточный ветер — к вёдру (ясной, сухой погоде).
Если на Астафья стоит туман и тепло, а по проулкам летит белая длинная паутина — осень будет благоприятной, и снег выпадет не скоро.
В народе говорили: «Ветряк дует всяк, дуют ветры — листобои». То есть 3 октября ветры часто срывают листву с деревьев, знаменуя глубокую осень.
Основные приметы дня:
- Если ветра нет — скоро пойдёт снег.
- Утро сырое и туманное, летит белая длинная паутина — осень будет благоприятной, снег выпадет не скоро.
- Сухая погода весь день — зима будет малоснежной.
- Шишки на елях растут низко — к ранним морозам; высоко — сильные холода ударят ближе к концу зимы.
- Листья с клёна и берёзы опадают не чисто — зима ожидается суровой.
- Яркая луна — предстоящее лето будет сухим и засушливым.
- Красный закат — к похладанию и заморозкам на следующее утро.
- Иней на траве и ветвях — к суровой зиме.
- Поздний отлёт птиц — к тёплой осени.
- Муравьи забираются на верхушки растений — к ранним снегопадам.
- Пчёлы активно закрывают летки — к холодной зиме.
Исторические события и даты 3 октября
1078 — битва на Нежатиной Ниве — сражение в окрестностях Нежина, в котором погиб великий князь Изяслав Ярославич.
1649 — русский Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон России до XIX века.
1654 — польско-литовский гарнизон осаждённого Смоленска сдал город русским.
1670 — правительственное войско во главе с Юрием Барятинским одержало победу над Степаном Разиным под Симбирском.
1782 — в России Екатериной II учреждён Орден Святого Владимира.
1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.
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