Какой сегодня праздник: 3 октября 2026 года

Христианский праздник сегодня, народные приметы и традиции, погода сегодня

Третьего октября 2026 года православные верующие вспоминают великомученика Евстафия Плакиду, в России чествуют бойцов ОМОН, а в Германии отмечают День германского единства. Этот день богат на события: в 1968 году впервые поднялся в небо легендарный Ту-154, а в 1990-м завершилось объединение Германии. Рассказываем, какие праздники выпадают на 3 октября 2026 года, какие исторические даты с ним связаны и кто из известных людей родился и умер в этот день.

Праздники в России сегодня: 3 октября 2026 года

День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников мобильных отрядов особого назначения. Подразделения ОМОН входят в структуру Росгвардии, обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность массовых мероприятий и поддержку других правоохранительных органов. В 2026 году праздник отмечается на фоне продолжающихся задач по обеспечению правопорядка в регионах.

— профессиональный праздник сотрудников мобильных отрядов особого назначения. Подразделения ОМОН входят в структуру Росгвардии, обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность массовых мероприятий и поддержку других правоохранительных органов. В 2026 году праздник отмечается на фоне продолжающихся задач по обеспечению правопорядка в регионах. День брусники — неофициальный, но любимый в народе осенний праздник, посвящённый одной из самых известных северных ягод. Брусника растёт в лесах и тундре России, а её ягоды созревают к концу лета и осенью. Их едят свежими, используют для морсов, варенья, соусов и начинок. К началу октября во многих регионах как раз начинается сезон сбора этой полезной ягоды.

Международные праздники сегодня: 3 октября 2026 года

Всемирный день смузи — праздник популярного напитка из измельчённых фруктов, ягод, овощей и других ингредиентов. Смузи готовят в самых разных вариантах: с бананами, ягодами, зеленью, молочными продуктами или растительными напитками. День посвящён здоровому питанию и творчеству на кухне.

— праздник популярного напитка из измельчённых фруктов, ягод, овощей и других ингредиентов. Смузи готовят в самых разных вариантах: с бананами, ягодами, зеленью, молочными продуктами или растительными напитками. День посвящён здоровому питанию и творчеству на кухне. Всемирный день грибника — праздник любителей «тихой охоты». В России начало октября во многих регионах ещё относится к грибному сезону. В этот день особенно важно помнить о правилах безопасности: собирать стоит только хорошо знакомые грибы, а покупать их — в местах, где продукция проходит контроль.

— праздник любителей «тихой охоты». В России начало октября во многих регионах ещё относится к грибному сезону. В этот день особенно важно помнить о правилах безопасности: собирать стоит только хорошо знакомые грибы, а покупать их — в местах, где продукция проходит контроль. День германского единства — национальный праздник Германии, отмечающий объединение страны в 1990 году. В полночь 3 октября вступил в силу договор, по которому ГДР вошла в состав Федеративной Республики Германия. Берлин вновь стал столицей единого государства.

Среди необычных праздников дня — Всемирный день изготовления открыток, День поиска каштанов и День «Посмотрите на листья», посвящённый осенней листве и сезонной смене её окраски. Фото: Никита Попов

Какой сегодня церковный православный праздник: 3 октября 2026 года

По православному календарю 3 октября 2026 года совершается память:

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта (около 118 года) — святого, пострадавшего за веру вместе с семьёй.

Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев (1245 год) — русских святых, погибших в Орде за отказ от языческих обрядов.

Священномучеников Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пресвитеров (1937 год) — новомучеников, пострадавших в годы советских репрессий.

Преподобного и благоверного князя Олега Брянского (около 1285 года).

Собор Брянских святых.

В народном календаре этот день называется Астафьев (Евстафьев) день. Он знаменит своими ветрами: по направлению дующего ветра судили о предстоящей погоде. Фото: Никита Попов

Народные приметы погоды на сегодня: 3 октября 2026 года

Астафьев день с давних пор считался «ветреным» — именно по ветру определяли, какой будет осень и зима:

Северный ветер — к стуже.

Южный ветер — к теплу.

Западный ветер — к мокроте.

Восточный ветер — к вёдру (ясной, сухой погоде).

Если на Астафья стоит туман и тепло, а по проулкам летит белая длинная паутина — осень будет благоприятной, и снег выпадет не скоро.

В народе говорили: «Ветряк дует всяк, дуют ветры — листобои». То есть 3 октября ветры часто срывают листву с деревьев, знаменуя глубокую осень.

Основные приметы дня:

Если ветра нет — скоро пойдёт снег.

Утро сырое и туманное, летит белая длинная паутина — осень будет благоприятной, снег выпадет не скоро.

Сухая погода весь день — зима будет малоснежной.

Шишки на елях растут низко — к ранним морозам; высоко — сильные холода ударят ближе к концу зимы.

Листья с клёна и берёзы опадают не чисто — зима ожидается суровой.

Яркая луна — предстоящее лето будет сухим и засушливым.

Красный закат — к похладанию и заморозкам на следующее утро.

Иней на траве и ветвях — к суровой зиме.

Поздний отлёт птиц — к тёплой осени.

Муравьи забираются на верхушки растений — к ранним снегопадам.

Пчёлы активно закрывают летки — к холодной зиме.

Исторические события и даты 3 октября

1078 — битва на Нежатиной Ниве — сражение в окрестностях Нежина, в котором погиб великий князь Изяслав Ярославич.

1649 — русский Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон России до XIX века.

1654 — польско-литовский гарнизон осаждённого Смоленска сдал город русским.

1670 — правительственное войско во главе с Юрием Барятинским одержало победу над Степаном Разиным под Симбирском.

1782 — в России Екатериной II учреждён Орден Святого Владимира.

1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.

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