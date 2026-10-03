Лиза Моряк и Сарик Андреасян застряли в аэропорту Стамбула

Актриса Лиза Моряк пожаловалась, что она опоздала на рейс

Актриса Лиза Моряк вместе с мужем Сариком Андреасяном опоздали на рейс. Об этом актриса сообщила в в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка обвинила авиакомпанию в срыве стыковочного рейса: из-за двухчасового ожидания в душном салоне они не успели на пересадку.

Сейчас пара сидит в аэропорту Стамбула. Они поменяли билеты и внесли доплату. Моряк отметила, что супруг, несмотря на суету, спокойно пьет кофе, а она сама — просекко.

«Но мы, самое главное, друзья, не поругались. Я действовала по тому, как говорит Сарик. И я, на самом деле, горжусь своим поведением», — сказала актриса.

Она выразила надежду, что возникшие технические неполадки не повлияют на их путешествие и позволят вовремя прибыть в Рим.

До этого сообщалось, что Лиза Моряк родила мальчика.

Также Моряк сообщила о проблемах мужа после его похудения.

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