Мать четверых детей Маска ушла от миллиардера

Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис сообщила, что рассталась с основателем компании Илоном Маском. В марте она заявляла, что родила от миллиардера четвертого ребенка — сына Селдона Ликурга.

В публикации в соцсети Зилис написала, что ей трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию. По ее словам, иногда так случается.

Она отметила, что любила Маска больше жизни, и назвала произошедшее большой потерей. При этом Зилис подчеркнула, что у них четверо прекрасных маленьких детей.

Зилис также заявила, что будет скучать по Маску и надеется остаться с ним хорошими друзьями и родителями. Она добавила, что переживает за него и желает ему счастья.

К публикации она прикрепила скриншот переписки, судя по которому еще на прошлой неделе Маск признавался ей в любви. Сам Маск информацию пока не комментировал.

Пользователи соцсети заметили, что Маск больше не подписан на Зилис. Ранее предприниматель публично не комментировал свои отношения с топ-менеджером Neuralink.

Neuralink занимается разработкой имплантируемых нейроинтерфейсов. Зилис работает в компании на руководящей должности и неоднократно появлялась в публичном поле в связи с проектами Маска.

Маск называет своих детей легионом.

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