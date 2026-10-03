Медики объяснили, как отличить грипп от других ОРВИ и какими осложнениями он опасен

Многие источники, в том числе госорганы, сообщают, что в конце ноября 2026 года россиян накроет первая волна гриппа. Вторая ожидается после перерыва в пару месяцев — к февралю-марту 2027-го. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ уже начался, в каких-то регионах РФ они распространяются быстрее, в каких-то — меньше. По-хорошему, чтобы дать инфекциям отпор, своим иммунитетом нужно заниматься постоянно, а не только перед сезоном простуд. И все же какие-то меры для защиты здоровья можно предпринять и сейчас.

О профилактике вирусных заболеваний и защите своего организма в рисковый период простуд «МК» побеседовал с доцентом кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Минздрава России Иваном Коноваловым и врачом-терапевтом из Санкт-Петербурга Еленой Кудряшовой.

В целом заботиться о своем здоровье следует профилактически, а не тогда, когда ты уже заболел, говорит Елена Кудряшова. Даже физически крепкие и здоровые люди могут простудиться, но правильное отношение к своему здоровью значительно уменьшает этот риск. Важно употреблять витамины и регулярно проверять уровни железа, белка, цинка и витамина D в своем организме для своевременной корректировки врачами.

«Укреплять иммунитет — это означает закрывать все эти дефициты, — подчеркнула врач. — При необходимости после анализов можно будет скорректировать прием нутриентов. Нужно следить за своим питанием, чтобы оно было богато белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами, чтобы все было сбалансировано, и добавлять, если чего-то не хватает».

Погода в начале октября обычно бывает коварной. Вроде днем тепло, особенно если светит солнце, но вечерами и тем более ночами столбик термометра резко опускается вниз. Учитывая такие скачки температур, специалист советует надевать утром одежду в несколько слоев: например, футболка, на нее какую-нибудь спортивную кофту или джемпер, а сверху куртка или плащ, которые можно снять днем.

Если уже заболели, то нужно поддержать организм приемом витаминами С, D и цинка. «Если болеете с выраженными симптомами и более 3-5 дней — обязательно нужно обращаться к врачу», — сказала Елена Кудряшова, подчеркнув, что, при высокой температуре, выше 38, и выраженных симптомах интоксикации (слабость, потливость, ломота в мышцах и суставах) лучше остаться дома.

Кандидат медицинских наук Иван Коновалов подробно объяснил, как отличить грипп от других ОРВИ и для кого он особенно опасен. Для гриппа характерно внезапное и острое начало: заболевший часто может назвать не только день, но и час, когда почувствовал себя плохо. Температура за несколько часов поднимается до 39–40°C, сопровождаясь сильной ломотой, головной болью и выраженной слабостью.

«В отличие от других респираторных вирусных инфекций, насморк может быть незначительным, но часто присутствует сильная боль и першение в горле, рано присоединяется сухой надсадный кашель, — продолжает Коновалов. — У маленьких детей грипп становится причиной крупа, бронхита, фебрильных судорог».

Именно для этой инфекции характерны последствия в виде осложнений —пневмонии, миокардиты, инфекции мочевыводящих путей, кровотечения и кровоизлияния. У беременных грипп может спровоцировать выкидыш и даже приводить к летальным исходам… Отдельная группа риска — лица с хроническими заболеваниями. Все эти категории подлежат ежегодной прививке.

«При начале заболевания важно своевременно обратиться к врачу для ранней диагностики (на грипп существуют доступные быстрые тесты) и назначения противовирусных препаратов», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Елена Кудряшова, в свою очередь, посоветовала для укрепления защитных сил организма поддерживать нормальный вес тела, пить больше жидкости для улучшения детоксикации, употреблять в повседневной жизни продукты, богатые клетчаткой для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, обязательно уделять время физической активности для поддержки сердечно-сосудистой системы. Желательно избегать стрессов и поддерживать позитивный настрой.

В качестве мер профилактики гриппа, ОРВИ и ковида врач-терапевт призвала соблюдать правила элементарной гигиены — мыть руки после людных мест и пользоваться санитайзерами, в общественном транспорте надевать по возможности медицинские маски во время роста заболеваний, не забывать о проветривании помещений.