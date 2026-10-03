Меган Маркл выпустила первый проект после возвращения в Британию: 148 долларов «счастья»

Пока принц Гарри ждёт решения о финансируемой британскими налогоплательщиками охране и выясняет отношения с Букингемским дворцом из-за статуса «частных лиц», его жена Меган Маркл продолжает развивать свой бренд. Так, она рассказала о первом коммерческом проекте после переезда в Великобританию — адвент-календарь с шоколадом за 148 долларов.

Герцогиня Сассекская выпустила адвент-календарь за 112 фунтов стерлингов с изображением своего калифорнийского дома, и это её первый коммерческий проект после возвращения в Великобританию. Меган Маркл в сотрудничестве с лос-анджелесским шоколатье выпустила «ограниченную серию» шоколадных конфет для своего бренда, в которую входят 24 шоколадки. На календаре, «вдохновлённом её домом и садом в Монтесито», изображена праздничная иллюстрация особняка стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, в котором они с принцем Гарри прожили шесть лет. В пресс-релизе отмечается, что «каждая деталь была тщательно продумана, в том числе цифры обратного отсчёта, написанные от руки почерком Меган с использованием съедобного золотого люстера». Среди вкусов — клубника, малина, ежевика и апельсиновый мармелад, а также «особый шоколад с цветочной посыпкой от самой Меган», и в календаре также представлен трюфель из тёмного шоколада и ганаша, а надпись, сделанная рукой Меган, превращает «каждое открытие в маленький личный момент».

Представители компании Меган назвали это «новой главой в продолжающемся сотрудничестве двух брендов» после выпуска шоколадных батончиков по цене 12 долларов. В «As Ever» рассказали, что дизайн коробки был «вдохновлён домом и садом Меган в Монтесито», и она работала над ним вместе с креативным директором компании шоколада Джонатаном Грэмом. Продукт «создан для того, чтобы им наслаждались в течение всего декабря и хранили как память ещё долгое время».

Меган также опубликовала предварительные изображения с обложки коробки и видео, на котором её чёрный лабрадор Пула несёт в зубах плюшевую игрушку, а герцогиня ласково гладит его по голове. С момента возвращения в Великобританию в августе вместе с детьми семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет Меган продолжает рекламировать бренд, который был запущен в феврале 2025 года.

В преддверии запуска адвент-календаря компания поделилась главными советами Меган Маркл по приёму гостей, среди которых «подготовить как можно больше всего до прихода гостей», а также совет оставить на конец «что-то простое».

Напомним, что сериал герцогини, в котором она даёт советы по приёму гостей, готовке и рукоделию, был раскритикован в пух и прах, когда вышел в 2025 году. В сентябре Меган обратилась в Великобритании к своей близкой подруге Келли Макки Зайфен, и та написала, что герцогиню встретили «с любовью», и это было «прекрасно».

Отметим, что сестра принцессы Уэльской Пиппа Миддлтон однажды написала книгу о развлечениях под названием «Празднуй», но её высмеяли за чрезмерно упрощённые советы и даже создали пародийный аккаунт в социальных сетях.