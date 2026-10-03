«Меня вышвырнут на улицу»: Кашпировский лишил сына Мессинга завещания

Не стало Анатолия Кашпировского. Известный психотерапевт скончался сегодня утром, ему было 87 лет, почти 30 из которых Анатолий Михайлович посвятил лечебной психиатрии, служа в стационаре для душевнобольных. Широкую известность Кашпировскому принесли сеансы психотерапии, он собирал стадионы страждущих о помощи. Доктор проводил сеансы гипноза даже через телевизионный экран. Многие утверждали, что психиатр действительно излечивал. В конце девяностых судьба свела его с сыном прорицателя Вольфа Мессинга, Дмитрием. В разговоре с корреспондентом «МК» Дмитрий Вольфович рассказал о предсказании Кашпировского, который пытался ему оставить завещание, но передумал в силу обстоятельств.

- Дмитрий, как долго вы были знакомы с Анатолием Михайловичем?

- Для начала хочу сказать, что меня шокировала эта смерть. Я был на кладбище, где усердно тружусь, там и настигла меня эта весть. Смерть всегда неожиданна, хотя после нашего последнего разговора я знал, что больше мы с ним не поговорим. Потом появились новости о его исчезновении. Вот тогда летом я отпустил его навсегда. Я знал, что мы больше с ним никогда не обнимемся. Бросил я сегодня работу, побрёл, куда глаза глядят, чтобы прийти в себя… Мы с Анатолием Михайловичем не то, чтобы общались, а были дружны, несмотря на разницу в годах. У нас было много общего в характере, и он это тоже отмечал. Дядя Толя был для меня как отец. Мессинга он почитал, в чём мне признавался. Доктор стопроцентно знал секрет вечной молодости, был красавцем – мужчиной вне возраста. Я думал, что Михалыч проживёт долгую и радостную жизнь, но здоровье его уже долгие годы сильно подводило, и причина крылась в том, что он отдавал всю свою положительную энергию, а вбирал в себя весь негатив. Но никогда и ни на что не жаловался.

Фото: Из личного архива

- Как вы познакомились?

- В начале 90-х, будучи совсем мальчишкой, я с мамой побывал на одном из его сеансов и понял, что меня сильно тянет к этому человеку. Тогда мне моя маменька ещё не объявила, что я являюсь сыном великого мага Вольфа Мессинга. Как–то на отдыхе за границей уже в середине «нулевых» произошло наше личное знакомство. Мне удалось попасть к нему в гримёрку. Как я ни просил сделать с ним фото, он наотрез отказывался. «Не нужно нам вместе входить в историю», - говорил дядя Толя. Он меня Димитрием всегда называл. «У тебя, дорогой Димитрий, своя тропа. Вижу, в твоей жизни всё будет ладно, если ты обуздаешь свою гордыню, перестанешь заниматься ерундой и особенно злоупотреблять своим горячительным». Я попросил его вылечить меня под гипнозом от моей пагубной привычки. “Не надо мне к тебе прикасаться”, - сказал Кашпировский. Теперь я хожу в спортзал, принимаю витамины и чувствовать стал себя намного бодрее, а на спиртное меня вообще не тянет. Уверен, Кашпировский так на меня подействовал.

Фото: Из личного архива

- О чём были ваши беседы?

- Он часто давал советы, и многое брал от меня, скажу без ложной скромности. В последние годы говорили о моём сыне, который рождён вне брака. Я обратился к нему с просьбой помочь найти мне моего ребёнка, ведь у Анатолия было полно знакомых. «Придёт время, твой сынуля сам тебя найдёт», - отрезал учитель.

Фото: Из личного архива

- Дмитрий, только честно, предсказания вашего друга сбылись?

- К большому моему сожалению, сбылись, я пожинаю плоды своей глупости, от которой меня уберегал мой гуру. «Димитрий, тебе многое дано от отца, я это вижу, всё это останется при тебе, если не потеряешь голову, - констатировал однажды Кашпировский. – Я знаю, ты любишь путешествовать по миру, но жить нужно по своим возможностям, а не залезать в долговую яму. И тем более не связывайся ни с какими организациями, которые выдают «лёгкие» деньги, они таковыми кажутся на первый взгляд. С душой я к тебе, Димитрий, ты ведь полный сирота, я был в шаге от того, чтобы оставить тебе небольшое завещание, выделить кое-какое имущество, да денежками побаловать, благо человек я зажиточный, резервы на безбедную жизнь есть, да ты же и это профукаешь, - выдал он с десяток лет тому назад. - Послушай, Димитрий, захочешь локти кусать, а не дотянешься, завязывай с разгильдяйством», - назидательно говорил он. И это было последним его предупреждением. Скоро меня вышвырнут на улицу. Мою квартиру за долги выставляют на аукцион, о чём меня предупреждал Кашпировский. Дядя Толя, ты был доктором от Бога, талантливым человеком и просто отличным мужиком. Прости, Анатолий Михайлович, что я тебя не послушал…