Минздрав ДР Конго сделал оптимистичное заявление о лихорадке Эбола

Министр здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) Самюэль Роже Камба сообщил на пресс‑конференции в Киншасе, что пик вспышки лихорадки Эбола пройден.

Как передаёт радиостанция RFI, глава Минздрава заявил: эпидемия больше не выходит из‑под контроля, и теперь власти действуют на опережение, а не просто отслеживают развитие ситуации. По данным министра, в 19 из 63 медицинских зон, где фиксировались случаи заболевания, новых заражений нет уже как минимум три недели.

Текущая статистика вспышки такова: зафиксировано 8 300 заболевших, число летальных исходов достигло 4 018, а уровень летальности составляет 48,4 %. В больницах и изоляторах сейчас находятся 842 пациента с симптомами Эболы.

Эксперты выражают серьёзную озабоченность тем, что свыше половины смертей происходит вне медучреждений. Это повышает риски распространения вируса — в частности, из‑за ухода за больными в домашних условиях и особенностей проведения похорон. При этом уровень отслеживания контактов инфицированных достигает 80,6 %.

Вспышка лихорадки началась 15 мая и затронула 7 из 26 провинций ДРК; она стала второй по числу жертв за всю историю наблюдений в Африке. Параллельно вспышка регистрировалась в Уганде: местные власти заявили о её завершении 28 июля, а 25 августа эту информацию подтвердила Всемирная организация здравоохранения.