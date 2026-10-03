«Могут возникнуть сложности»: кому достанется наследство Кашпировского 

Близкие Анатолия Кашпировского скорбят из-за его ухода. Теперь родным предстоит не только проводить должным образом психотерапевта в последний путь, но и разделить его наследство. А вот с этим могут возникнуть сложности.

Анатолий Кашпировский женским вниманием никогда не был обделен. Первый брак он заключил еще в молодости. В этих отношениях у него с супругой родились двое детей: сын Сергей и дочь Елена. Сын с детства увлекался спортом и добился успехов в боксе. Дочь Елена стала врачом. Правда, в 2018 году она умерла. Для Анатолия Михайловича смерть дочери стала большим ударом, который он тяжело переживал.

Во втором браке детей у Кашпировского не было. А вот третья супруга - Гулизар Чалбашова – подарила ему дочь Эллину. Рождение девочки стало настоящей сенсацией. В момент ее рождения самому Кашпировскому было 86 лет!

Что касается наследства, то при жизни психотерапевт уверял, что никаких богатств не нажил. Несмотря на то, что в свое время собирал стадионы и получал неплохие гонорары. Он говорил, что все активы переписал на близких.

В Москве он вместе с супругой жил в скромной квартире в районе Митино. Ее он получил еще в начале 90-х, когда был депутатом.

О завещании Кашпировский при жизни тоже не говорил. Не исключено, что оно, учитывая его возраст, все же бумага была составлена. Помимо недвижимого имущества (если таковое все же имелось), в наследственную массу будут включены сбережения на банковских счетах и авторские права на медицинские разработки. На все это могут претендовать наследники первой очереди.

- Наследниками первой очереди после смерти остались вдова Гулизар и двое детей, один из которых (от первого брака) живет в США, - говорит адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - Кроме того, следует учитывать, что если у покойной дочери от первого брака также были дети, то они (внуки Кашпировского) могут претендовать на положенную по закону ее часть. Если детей у Елены не было, то наследство будет разделено на три части. Но части эти будут неравными, поскольку на то имущество, которое Кашпировский и его последняя супруга приобрели в браке, будет распространяться режим совместной собственности. Иными словами половина такого имущества будет принадлежать пережившей супруге (вдове) Гулизар. И только оставшаяся часть будет поделена между тремя наследниками (вдова и двое детей) поровну, то есть по одной трети на каждого.

- Сложности по этому наследственному делу могут возникнуть и ещё из-за того, что, с высокой долей вероятности, наследство будет делиться не только в России, где, вероятно, предметом раздела может стать квартира, - говорит юрист. – И то, если она принадлежала Анатолию на момент смерти и находилась в собственности у последнего. Вероятно, более значимая часть наследства находится в США. И, поскольку он, вне всякого сомнения, был авантюристом эпохи СССР, доверять его словам про то, что он ничего нигде не оставил и не припрятал, могут только те, кто верит, что маги бессмертны.