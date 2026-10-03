Москвичей предупредили о пасмурной погоде с дождем

Синоптики предупредили о пасмурной погоде с дождем 3 октября

В субботу, 3 октября, в Московском регионе ожидается пасмурная погода, утром могут пойти небольшие дожди. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Прогнозируется северный ветер с порывами от 3 до 5 м/с. В середине дня ожидается атмосферное давление на уровне 757 мм рт. ст. Уровень относительной влажности воздуха составит порядка 56%.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов сообщил, что в Москве в ночь на 3 октября ожидается плюс 3–5 градусов. Ожидается переменная облачность с прояснениями, существенных осадков не предвидится. В отдельных районах столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки, вероятны заморозки.

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