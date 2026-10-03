Мужчина собрал 2000 банок энергетиков и установил мировой рекорд

Житель Венгрии Герго Борбей собрал 2000 разных банок из-под энергетических напитков и стал обладателем мирового рекорда. Guinness World Records официально признала его коллекцию крупнейшей в мире, сообщает UPI.

Увлечение Борбея началось случайно еще в августе 2008 года, когда он был студентом. В жаркий день молодой человек зашел в магазин рядом с общежитием, чтобы купить холодную газировку. Подходящего напитка там не оказалось, и вместо него Борбей взял энергетик.

Вкус ему понравился, после чего студент начал пробовать продукцию других производителей. Поначалу никакой коллекции он создавать не собирался. Пустые банки просто оставались в его комнате и постепенно занимали все больше места.

Спустя некоторое время Борбей решил избавиться от накопившейся тары и сдать ее на переработку. Однако перед этим он оставил себе по одной банке каждого отличавшегося дизайна. Так появилась первая версия будущей рекордной коллекции, в которой насчитывалось около 15 экземпляров.

После этого поиск необычных банок превратился в полноценное хобби. За последующие годы венгр привозил новые экземпляры из разных европейских стран, а также из США и Японии. Его интересовали не только марки напитков, но и оформление упаковки, возраст банки и редкость конкретного выпуска.

В результате собрание выросло до 2000 разных экземпляров. Среди наиболее необычных предметов Борбей выделяет банку энергетического напитка Michael Jackson Mystery, выпущенного в 1990-х годах. Еще одним раритетом стала старая банка Guarana времен существования Югославии.

Коллекционер сохранил увлечение на протяжении почти двух десятилетий. То, что началось с нескольких случайно оставленных банок в студенческой комнате, в итоге принесло ему официальное признание Guinness World Records.

«Если бы в 2008 году мне сказали, что несколько банок однажды приведут к мировому рекорду, я бы рассмеялся», — признался Борбей.

После регистрации достижения венгр прекращать поиски не собирается. Он продолжает пополнять коллекцию и разыскивает редкие банки, которых в его собрании пока нет.

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