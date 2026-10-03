Набеги медведей в российском регионе вынуждают людей покидать дома

Набеги медведей в Сибири вынуждают людей покидать свои дома. Целые деревни стремительно пустеют в Томской области из-за хищников. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

По данным издания, за последние 5 лет население Колпашевского района сократилось с 37,7 до 31,8 тысячи человек (почти на 16%). В малых населённых пунктах ситуация критическая: в деревне Куржино осталось 12 жителей вместо 135, в Иванкино — 21 вместо 90.

Местные жители утверждают, что проблема не столько в демографии, сколько в участившихся случаях выхода хищников к жилью. Медведи нападают на скот, из-за чего заниматься охотой, промысловой рыбалкой, сбором ягод и грибов — традиционным способом заработка сельчан — становится всё сложнее.

Ситуация обострилась в сентябре 2026 года. В деревне Север Колпашевского района медведь убил двух мужчин, находившихся в лесу. Хищник был ликвидирован.

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