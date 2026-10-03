Напитки покрепче: ученые нашли связь между возрастом россиян и алкоголем

«Взрослая» манера употребления спиртных напитков в России называется северной, а молодёжная — южной: об этом сообщили социологи ВЦИОМ и эксперты НИУ ВШЭ. По их мнению, речь идет о двух разных моделях: пить крепкие напитки и вовсе не обязательно с едой (по-северному) или вино и пиво за обедом и за ужином (по-южному). Сегодня в России молодые люди не любят водку, да и вообще пьют гораздо меньше отцов и дедов. Среди зумеров (18–25 лет) водку пить готовы немногие, а вот более 70% людей старше 55 лет однозначно предпочитают именно крепкие напитки.