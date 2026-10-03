Назван конкретный вред «втыкания» детей в экраны

Глобальное исследование показало, что влияние большого количества экранного времени на детей столь же существенно, как поведение родителей и преждевременные роды, если не больше.

Исследователи изучили данные о более чем 2,8 миллионах детей в 64 странах и пришли к выводу, что повышенное воздействие экрана может повлиять на успеваемость детей и их эмоциональные проблемы. Это одно из крупнейших исследований на эту тему за всю историю, отмечает The Guardian.

Эти последствия “аналогичны по масштабам или даже больше”, чем другие факторы, связанные с развитием ребенка и психическим здоровьем, включая благосостояние семьи, поведение родителей и то, родились ли дети преждевременно или нет.

Исследование предполагает, что более частое использование экрана для игр, социальных сетей и потокового вещания может привести к снижению успеваемости и проблемам с языковым развитием.

Некоторые эксперты заявили, что в отчете есть ограничения, утверждая, что полученные данные “никоим образом” не подтверждают мнение о том, что экраны являются основной причиной дистресса подростков.

В обзоре, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics, исследователи обнаружили, что дети, которые проводят больше времени у экранов, чаще сталкиваются с “социально-эмоциональными” и психическими проблемами. Ученые провели так называемый общий обзор, в котором обобщены результаты предыдущих крупных обзоров по этой теме.

Исследователи обнаружили, что более длительное использование цифровых технологий и социальных сетей было связано с “менее благоприятными результатами во многих (хотя и не во всех) измеряемых областях здоровья детей в плане развития”. Анализ охватывал различные устройства, от смартфонов до телевизоров, а также различные виды деятельности, включая просмотр социальных сетей, игры и звонки по FaceTime.

“В совокупности полученные результаты свидетельствуют о том, что использование экрана может представлять собой один из потенциально изменяемых факторов, связанных с благополучием детей во многих областях”, - говорится в статье.

Было обнаружено, что большее воздействие экрана было связано с общим снижением успеваемости в школе, продолжает The Guardian. Когда ученые изучали конкретные предметы, время, проведенное за экраном, по-видимому, не было связано с математикой, чтением или научными достижениями, но исследователи заявили, что они были “одними из наименее изученных”, так что этот вывод может быть сделан из-за отсутствия доказательств.

Исследователи, возглавляемые учеными из Университета Калгари в Канаде, обнаружили, что большее время, проводимое за экраном, также связано с более слабым развитием языка. Когда они проанализировали психическое здоровье, обнаружилось, что более частое использование экрана связано с эмоциональными проблемами и “проблемами со сверстниками”; "интернализирующим поведением", которое включает симптомы депрессии и тревоги; и экстернализирующим поведением, включая агрессию и симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

“Наш обзор показал, что более высокие так называемые дозы воздействия экрана связаны с более низкой общей успеваемостью и более слабым развитием речи, а также с более интернализированным и экстернализированным поведением, эмоциональными проблемами и проблемами со сверстниками”, - пишут авторы.

“Примечательно, что эти эффекты схожи по величине или превышают те, которые были получены для других хорошо зарекомендовавших себя факторов, влияющих на исходы у детей, таких как социально-экономический статус, поведение родителей и преждевременные роды”.

Татьяна Иньигес Беррозпе, старший преподаватель социологии в Университете Сарагосы в Испании, сказала, что отчет показал связь между временем, проведенным за экраном, и плохим психическим здоровьем и успеваемостью, но она выглядит незначительной.

“Это ”открытие" никоим образом не подтверждает тезис о том, что экраны являются основной причиной эмоционального расстройства подростков, - комментирует она. - Использование экрана само по себе не объясняет, почему подросток испытывает эмоциональное расстройство или хуже успевает в учебе”.

Эстер ван Слейс, профессор поведенческой эпидемиологии в Университете Лафборо, считает, что исследование было “высококачественным”, но не смогло провести различие между различными типами использования экрана. “Мы не можем сделать однозначных выводов о конкретных типах использования экрана, таких как использование социальных сетей или игр, поскольку для изучения этого было недостаточно данных. Поэтому мы должны быть осторожны при интерпретации этих результатов в контексте нынешних привычек молодежи в использовании экрана”, - подчеркивает она.