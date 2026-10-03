Названа причина смерти Анатолия Кашпировского

Стала известна причина смерти Анатолия Кашпировского. По информации Shot, известный психотерапевт и гипнотизер, собиравший миллионы зрителей у телеэкранов в конце 80-х, скончался от острой сердечной недостаточности.
По данным телеграм-канала, близкие вызвали легендарному «экстрасенсу» скорую, но его не смогли спасти. Он умер у себя дома.
Ранее о смерти Кашпировского сообщил в телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.
Анатолию Кашипровскому было 87 лет. Известность ему принесли телесеансы гипноза и заявления об исцелении на расстоянии.
Он стал одним из самых обсуждаемых персонажей позднесоветского телевидения: зрители пытались лечиться прямо у экранов, а медики спорили о его методах.
Скончался Анатолий Кашпировский — человек, который лечил страну через телеэкран
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