Общественники предложили запускать рекламу грудного вскармливания перед киносеансами

Организация «Совет матерей» выступила с инициативой, направленной на популяризацию грудного вскармливания. Они предложили показывать короткие ролики о пользе ГВ перед началом киносеансов. Авторы идеи считают, что это поможет укрепить семейные ценности. Согласно последним данным, треть женщин в России прекращает кормить, когда ребенку исполняется 3 месяца. Дольше полугода детей кормили грудью только 41% женщин. При этом 90% матерей начинали грудное вскармливание в роддомах, но, видимо, что-то не задалось. Цель многочисленных общественных инициатив — сделать так, чтобы грудное вскармливание стало для женщин нормой.

Предложение было направлено главе Ассоциации владельцев кинотеатров России.