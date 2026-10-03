Один из аэропортов Москвы вернулся к обычному формату работы

Росавиация проинформировала, что в аэропорту Внуково сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сообщение опубликовано в канале ведомства на платформе «Макс».

Ограничения отменены, аэропорт вернулся к штатному режиму работы. О причинах введённых ранее мер и сроках их действия не уточняется. Других подробностей ведомство не приводит.

Ранее Внуково работало по согласованию с профильными органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Утром 2 октября аэропорт уже возобновлял обслуживание рейсов в обычном режиме, однако затем ограничения ввели снова.

На согласованный порядок работы также переходили Домодедово и Шереметьево. Временные меры вводились в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги, Нижнего Новгорода и Геленджика. В Саратове фиксировали прилёт украинского дрона, после чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Позже ограничения в ряде аэропортов снимались, и они возвращались к штатной работе.

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