Поезда отменены и вагоны опечатаны из-за нашествия клопов

В поездах компании Southeastern в Великобритании завелись клопы, из-за чего рейсы отменяли. Об этом сообщает Daily Mail.
Заражение обнаружили в депо West Marina недалеко от Гастингса в Восточном Суссексе. Оно обслуживает маршруты между Лондоном и Кентом.
Поезда снимали с расписания после того, как сотрудники нашли насекомых на своих сумках. Машинисты отказываются работать в зараженном транспорте и утверждают, что руководство не воспринимает ситуацию всерьез.
С 22 сентября отменили несколько поездов, минимум три — в пятницу. Две кабины машинистов опечатали для изоляции пассажирских зон. Один из водителей потребовал защитный костюм, но его не выдали.
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