Полвека торгов: Греция отдала Болгарии останки царя Самуила

Греция и Болгария завершили обмен историческими ценностями, который стороны обсуждали почти полвека. Афины передали Софии останки царя Самуила, а взамен получили 48 церковных реликвий, сообщает телеканал ERT-news.

Церемония подписания протокола состоялась в Салониках. Документ скрепили подписями министры культуры двух государств — Лина Мендони и Евтим Милошев. На мероприятии присутствовали премьер-министры Кириакос Мицотакис и Румен Радев.

Самуил занимал престол с 997 по 1014 год. Его останки вместе с другими останками археологи нашли в 1964 году. Саркофаги располагались в базилике Святого Ахиллия на острове в озере Преспа.

Взамен Болгария передала Греции предметы, вывезенные в 1917 году во время Первой мировой войны. Речь идет об иконах, крестах, церковных облачениях, ларцах для мощей и епископском троне. Реликвии забрали из двух митрополий и двух монастырей.

По словам Мицотакиса, переговоры о передаче ценностей начались десятилетия назад и затянулись почти на пятьдесят лет. Болгарский премьер выразил благодарность греческой стороне за передачу останков.

Возвращенные артефакты разместят в Музее византийской культуры в Салониках. Экспозиция будет открыта до 5 ноября 2026 года. После этого предметы отправят в места их первоначального хранения.

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