Принцесса Иордании Сара вышла замуж в Аммане

Принцесса Иордании Сара бинт Фейсал вышла замуж за Али Мурабета Аль-Савафа, снимками поделилась королева Иордании Рания в соцсети. Свадьба племянницы короля Абдаллы II прошла в историческом дворце Захран в Аммане.

29-летняя принцесса выбрала для торжества белое платье с длинным шлейфом и лифом из кружева. Фату фиксировала фамильная алмазная тиара Diamond Flower Tiara.

Жених — ИТ-специалист и инженер в сфере искусственного интеллекта. Для церемонии он предпочел белое арабское мужское платье с золотой вышивкой.

Среди гостей заметили всю правящую династию Хашимитов. Присутствовали король Абдалла II, его супруга королева Рания, младший сын принц Хашем и бабушка невесты принцесса Муна.

В марте 2023 года старшая дочь короля и королевы, 26-летняя Иман, вышла замуж за финансиста из Нью-Йорка Джамиля Александра Термиотиса. У монаршей четы четверо детей.

Королевская семья Иордании регулярно публикует фотографии с семейных торжеств в официальных аккаунтах. Хашимиты считаются одной из старейших правящих династий региона.

Дворец Захран в Аммане используется для официальных и торжественных мероприятий королевского двора. Свадьбы членов семьи традиционно освещаются государственными СМИ и вызывают широкий интерес в Иордании.

Кадры сказочной свадьбы принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль-Саиф.

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