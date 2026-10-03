Раскрыт источник взрывной диареи

Управление США по санитарному надзору выявило ферму и перерабатывающий завод в Мексике, связанные со вспышкой «взрывной» диареи. Об этом говорится в отчете.

Вспышка началась 14 июня и была связана с салатом айсберг производства Taylor Farms de Mexico. Его подавали в разных местах, включая сеть Taco Bell. Эпидемия официально завершилась 11 сентября.

Две пробы из Мексики дали положительный результат на циклоспороз. Первая взята из накопителя сточных вод завода, вторая — из дренажной канавы фермы.

По данным CDC, из 19 883 случаев циклоспороза 12 тысяч были связаны с мексиканским салатом.

Более тысячи человек госпитализированы, два случая со смертельным исходом зарегистрированы в Мичигане. Циклоспороз обычно не опасен для жизни и лечится антибиотиками.

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