Раскрыта новая уловка кибер-мошенников с приложением

Дистанционные аферисты начали активно распространять в интернете поддельное приложение для поиска по изображениям. С его помощью злоумышленники получают доступ к персональным сведениям граждан и похищают их денежные сбережения. Об этом говорится в официальных материалах Министерства внутренних дел РФ.

Схема обмана строится на интересе граждан к поиску по изображениям. Пользователи, желающие установить такую программу, находят в сети фейковый аналог и скачивают его на свое устройство. Вместе с приложением на телефон попадает вредоносное программное обеспечение.

После загрузки вредоносный файл требует от владельца перезагрузить аппарат. Сразу после включения телефона программа выдает уведомление о якобы обнаруженной вирусной активности от лица банковской организации. Чтобы устранить мнимую проблему, владельцу устройства предлагается ввести секретное кодовое слово и предоставить программе полный доступ к управлению смартфоном.

Доверчивая жертва, введенная в заблуждение, выполняет требования аферистов. В результате мошенники, получившие доступ к мобильному банку, переводят все имеющиеся на счетах средства на свои подконтрольные реквизиты.

В Министерстве внутренних дел настоятельно рекомендуют гражданам не скачивать неизвестные приложения из неустановленных источников. Также правоохранители призывают ни при каких обстоятельствах не предоставлять доступ к своим устройствам неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись.

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